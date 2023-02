Il Gs Lucchese vuole un 2023 tutto d’oro

E’ stata una serata scoppiettante, quella trascorsa qualche giorno fa in occasione della festa voluta dai sostenitori del Gruppo Sportivo Lucchese, la Promotech Denki che ha voluto così celebrare il suo primo compleanno di attività agonistica, nell’ambito della corsa di resistenza. Come ha ben evidenziato nel suo intervento il presidente Andrea Lelli, tutto è nato dalla resilienza dettata dall’emergenza sanitaria Covid 19, creatasi nel 2020.

"Il dover - ha detto - vivere nelle proprie abitazioni ci ha costretti ad escogitare attività liberatorie e proiettate all’ottimismo e al rispetto di corretti stili di vita. Così io e Nicolò Matteoli ci siamo accordati sull’allenarci sudando sul tapis roulant e con la nostra attività abbiamo contagiato altri colleghi di lavoro che si sono appassionati alla corsa. È stato consequenziale voler creare un team di amici e colleghi per dare un seguito alla nostra iniziativa creando una società sportiva che potesse espandere il nostro credo ed ampliare e finalizzare la partecipazione a competizione e gare di corsa en plein air".

La fortuna di contattare la professoressa Ida Nicolini, già vicepresidente della Fidal e storica allenatrice di fama internazionale, ha permesso alla Promotech Denki di giovare dell’esperienza di Gian Carlo Chittolini allenatore anch’esso di grandissimi campioni della corsa che ha accettato da subito d’implementare l’attività sociale con l’apporto d’atleti di un certo livello.

Altro motivo d’orgoglio è l’avere quale presidente della commissione medica il dottor Daniele Faraggiana medico molto competente e di gran fama. La prima stagione ha già fatto ottenere lusinghieri risultati. Gli atleti tesserati Uisp hanno collezionato ben 14 vittorie in competizioni che si sono svolte in Toscana nell’arco della stagione passata. Esaltanti le vittorie di Stefano Massimi con i record delle mezze maratone di Empoli e Benetti Half Marathon di Livorno.

Le belle prestazioni di Domenico Passuello campione italiano di Duathlon che ha desiderato cimentarsi in gare podistiche vincendo ad Orbetello e piazzandosi benissimo in altre manifestazioni, così come hanno fatto anche Mirko Dolci e Giovanni Domenico Nucera. Non vanno dimenticati neppure i bei risultati ottenuti dall’architetto Filippo Frassi che ha onorato la Promotech Denki alla prestigiosa New York Marathon del novembre scorso correndo la distanza a 50 anni in poco più di 3h.

Durante la serata al Biscuit di viale delle Piane di Lucca, Nicolò Matteoli, vice-presidente del Gs Lucchese, dopo aver ufficializzato l’ affiliazione del team alla FIDAL, ha presentato la squadra che, oltre agli atleti sopramenzionati ed a Riccardo Marcucci, vedrà l’ingresso di Graziano Gigli, Agnese Bramanti e Alessandro Cassarino.

Sotto il profilo tecnico si potranno avvalere anche dell’esperienza del giovane istruttore FIDAL Antonio Nottoli che si dedicherà al reclutamento nel settore giovanile. E adesso l’attenzione è già ai primi impegni di stagione a partire dalla Marble Marathon di Massa Carrara del 19 ferbbraio.