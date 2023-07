Il GhiviBorgo riparte in Serie D con undici volti nuovi

E’ iniziata ieri la nuova stagione del GhiviBorgo, che per il nono anno consecutivo disputerà il campionato di serie D.

La prima settimana sarà una sorta di pre-preparazione, per far conoscere "vecchi" e nuovi ed iniziare a prendere confidenza, con i primi test tecnico-atletici. Molta è l’ attesa intorno al neo allenatore Nico Lelli, che sarà affiancato da uno staff piuttosto qualificato: Davide Scarci, allenatore in seconda, tecnico da ormai nove anni, nell’ultima stagione vice di una formazione nazionale delle giovanili della Carrarese, Francesco Gioacovelli, preparatore atletico, nelle due stagioni appena trascorse preparatore atletico del settore giovanile del Pisa SC e della prima squadra del Pisa Beach Soccer, e Mauro Siotto, preparatore dei portieri, negli ultimi tre campionati preparatore dei portieri del settore giovanile della Fiorentina e del Pisa Beach Soccer.

Riconfermati Edoardo Nottoli e Filippo Campani (centrocampisti), Davide Seminara (esterno sinistro di difesa) e Gabriel Becchi (portiere), si sono aggiunti ben undici volti nuovi: il portiere GianMarco Cusin (2005), i difensori Nikolas Smajlaj (02) e Mattia Turini (05), i centrocampisti Andrea Poli (04), Filippo Carli (00) e Flippo Bindi (05), gli esterni offensivi Andrea Orlandi (02), Gabriele Gibilterra (00), Lorenzo Petronelli (03) e Mario Giannini (01), l’attaccante Tommaso Carcani (02), ultimo arrivo proveniente dai cugini del Tau.