Il Ghiviborgo ora fa un pensierino ai play-off

Dopo una sosta dolcissima, il Ghiviborgo si gode un poker di vittorie senza precedenti che lo ha messo al sicuro e gli fa vedere i play-off, distanti appena tre lunghezze. Dopo le belle prestazioni contro Poggibonsi, Pianese, Follonica Gavorrano e Trestina, battute nell’ordine, i colchoneros si sono concessi una settimana molto tranquilla. Due giorni di riposo, allenamenti mirati a mantenere una buona condizione fisica; "sgambata" del sabato mattina contro il Prato, nel cosiddetto "allenamento congiunto", prima del rompete le righe ed una domenica in relax.

Da ieri si è poi tornati a lavorare sul campo, per preparare il match casalingo contro la Sangiovannese, ufficialmente in calendario sabato 1° aprile, alle ore 15, per un anticipo tutto da seguire, dove sarà assente lo squalificato Videtta che, in diffida, è incappato in Umbria nel suo decimo cartellino giallo. La gara in anticipo con i valdarnesi permetterà, dunque, una giornata di recupero in più, in vista della trasferta di Orvieto di giovedì 6 aprile, nel turno infrasettimanale pre-pasquale. Tutto il gruppo è in buone condizioni; i lungodegenti Pera (foto), Terigi e Signorelli sono tornati ad allenarsi, anche se per il bomber di Lammari ed il centrale difensivo pare proprio che la stagione sia finita, mentre Signorelli sembra sulla via del recupero.

Questa la situazione attuale del gruppo-squadra, dove il morale è alto e ci si prepara con entusiasmo ad un finale di campionato pronto a regalare altre belle soddisfazioni.

Flavio Berlingacci