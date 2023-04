Il Ghiviborgo culla ancora il sogno di chiudere dentro le prime cinque

Con la forza dei nervi distesi ed una buona condizione fisica e mentale, il Ghiviborgo, forte del suo attuale sesto posto, ad appena tre lunghezze dal Livorno e dalla zona play-off, ospita il Terranuova Traiana, squadra invischiata in piena zona retrocessione, penultima in classifica, ma con le credenziali per evitare sia retrocessione diretta che play-out.

Sarà, dunque, partita vera e difficile, in una domenica post-pasquale, dove i colchoneros vogliono dare il giusto seguito al loro momento positivo, fatto di sei risultati utili consecutivi (di cui quattro vittorie di fila), per continuare, così, a cullare il sogno di chiudere il campionato fra le prime cinque: compito difficile, ma alla portata, viste le ultime belle prestazioni. Attenzione, però, alla compagine aretina, sempre combattiva e scorbutica, che, all’andata, fece un brutto scherzo al Ghivi, battuto per 3 a 0 a Terranuova Bracciolini, forse nel suo peggior momento stagionale.

Uno stop che brucia ancora e che i ragazzi di Maccarone cercheranno di riscattare, senza fare tanti calcoli, ma giocando come sempre, con il fraseggio, alla ricerca costante della rete. Gruppo, dunque, motivato e concentrato, con "Big-Mac" che ha tutti gli effettivi attuali a disposizione, ad esclusione dei lungodegenti Pera, Terigi, Signorelli e Rotunno, fermi per infortunio.

Probabile schieramento quasi scontato, con il consueto "4-3-3" tanto caro al tecnico di Massa: Antonini (2004) o Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Mukaj (2002) a destra, Seminara a sinistra, Videtta e Del Dotto (2002) coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003) in cabina di regia, supportato da Bachini (2002) e Nottoli; tridente d’attacco formato da: Zini a destra, Bongiorni a sinistra, Tiganj centravanti. Possibile spazio, inoltre, a qualche giovane in crescita, come i 2003 Bertonelli e Sgherri ed il 2002 Della Pina.

Calcio d’inizio alle ore 15; atteso un buon pubblico al "Carraia" di Ghivizzano, pronto a gustarsi la penultima esibizione interna del campionato biancorossoazzurro.

Flavio Berlingacci