Il "ds" Maggi: "Il Pieve Fosciana può ancora farcela"

Momento complicato per il Pieve Fosciana che perde ancora e rimane al penultimo posto, mantenendo, però, quattro punti di vantaggio sul fanalino Capezzano (e domenica c’è lo scontro diretto in Garfagnana). Da oggi spetta al nuovo trainer Daniele Compagnone (ex Molazzana), risollevare le sorti. Il terzo di una stagione in completa sofferenza, dopo Telloli e Cenderelli, a conferma dei limiti dell’ organico che ora deve assolutamente reagire per centrare i play-out. Il "ds" Paolo Maggi commenta così la sconfitta patita sul campo del Casalguidi. "Come in altre gare è stato un episodio a decidere, visto che la partita è stata combattuta e molto equilibrata. La squadra ha tenuto bene nel primo tempo, ma, in avvio di ripresa, siamo andati sotto. Buona la reazione, con volontà e determinazione: abbiamo cercato di pareggiare, purtroppo non ci siamo riusciti e torniamo a casa a mani vuote". "Ora – chiude Maggi – è assolutamente necessario fare punti, a cominciare dallo scontro diretto di domenica prossima con il Capezzano. Situazione difficile, ma ce la possiamo fare".

F. B.