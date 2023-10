Il commosso addio a Ragghianti. Il maestro che ci vedeva lungo

Domenica scorsa era in tribuna allo stadio di Altopascio per seguire la partita del Tau contro il Cenaia in serie D. Niente avrebbe fatto pensare che solo poche ore dopo Ivano Ragghianti ci avrebbe lasciato a causa di un malore. Lascia moglie e figlia. Aveva 84 anni, spesi gran parte per il calcio. Stava lavorando come osservatore per la Fiorentina, prima di andare via dal club gigliato lo aveva chiamato Corvino, uno dei massimi dirigenti sportivi italiani.

Direttore sportivo in passato per la Folgor Marlia, Ragghianti aveva anche allenato molte società della Lucchesia con le quali aveva collaborato e tra queste la stessa Lucchese, ottenendo risultati straordinari con il settore giovanile.

Conosceva il calcio come pochi, molti presidenti ed allenatori lo cercavano per avere giudizi e riscontri sui giocatori. Le sue relazioni erano Vangelo per i dirigenti. Fu lui a decretare con notevole anticipo, tanto per fare un esempio, che l’ex professionista Moscardelli, sarebbe diventato un ottimo attaccante. E così puntualmente fu. Ironico, arguto, sempre gentile e con una bontà d’animo che gli leggevi negli occhi. Sbagliava raramente, i suoi giudizi, alla lunga, diventavano sentenze. Mancherà a tutti. I funerali oggi a Capannori alle 15. Ciao Ivano.

Massimo Stefanini