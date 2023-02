Il colpo della Pantera al "Brilli-Peri" manca da oltre trentasette anni

L’ultima vittoria al "Brilli-Peri" della Lucchese è datata gennaio 1986: fu proprio quel 2-1 firmato dalle reti di Gabbriellini e Donatelli a dare il La alla cavalcata vincente della formazione allenata, all’epoca, da Renzo Melani che vinse il torneo di "C2".

Il bilancio generale delle gare allo stadio valdarnese è di 19 incontri: 6 successi dell’Aquila, 4 della Pantera e 9 pareggi. Tra l’altro è curioso notare come il segno "X" la fece da padrone per ben sei volte consecutive, di cui cinque per 0-0, dal 1945 al 1974, quasi tre decenni. L’ultimo pareggio è della stagione 2008-2009 in serie "D": fu un pirotecnico 3-3. Nella passata stagione si impose l’Aquila per 2-0. Il "Porta Elisa", invece, è tabù per i valdarnesi che vi hanno perso 18 volte su 20 (compresa l’andata), vincendo soltanto nel 1984 per 2-1.

I rossoblu sono ultimi in classifica, con la peggior difesa del girone. Lucchese che, al contrario, detiene la seconda miglior difesa esterna del campionato: 10 gol subiti. Solo il Cesena fa meglio, con 7. La truppa di Maraia deve mettere fieno in cascina in prospettiva qualificazione ai play-off. Lucchese attualmente nona, dentro la zona della poule promozione, ma sono solo due i punti di vantaggio sul Fiorenzuola, undicesimo, con gli emiliani in vantaggio 2-0 nei confronti diretti e, quindi, privilegiata in caso di arrivo in parità. Piacentini che, in questo 29° turno, ospiteranno il Cesena, secondo, mentre la capolista Reggiana, dopo aver vinto lo scontro diretto con i romagnoli, ha, ora, 7 punti di vantaggio e riceve la Carrarese, reduce da quattro successi di fila. Il Pontedera, settimo, riceve un San Donato Tavarnelle che cerca la salvezza diretta e che ha racimolato quattro delle cinque vittorie lontano da casa.

Tutte le gare al via alle 14.30 di domenica, salvo Siena-Recanatese, alle 14.30, ma di domani.

Massimo Stefanini