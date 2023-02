Il "Ciocco" scalda i motori Continuano le iscrizioni

Mentre continuano ad arrivare le iscrizioni al 46° rally del Ciocco, in programma il 10 e 11 marzo, aperte fino a mercoledì 1° marzo, si va sempre più completando il quadro dell’evento di apertura del campionato italiano assoluto rally Sparco, ma anche della Coppa Rally di 6ª Zona, a massimo coefficiente.

Lo staff organizzativo, "capitanato" da Valerio Barsella, in collaborazione con Carlo Cassina, ha disegnato ancora una volta un percorso di qualità, ottemperando anche alle nuove regole di Aci Sport in materia. La prima novità riguarda lo shakedown che si sposta a Mutigliano, in Comune di Lucca. Cambia anche la prova speciale spettacolo di apertura di venerdì 10 marzo che torna all’interno della Tenuta del Ciocco. Classici, ma con alcune variazioni di percorso, i nomi delle altre tre prove, una da ripetere tre volte e due percorse due volte, in programma nella giornata di sabato 11 marzo, in Garfagnana e Mediavalle.

Il percorso scelto per lo shakedown parte all’uscita del paese di Mutigliano per concludersi a San Martino in Vignale, dopo circa 2,4 chilometri. E’ quasi interamente in salita, con sede stradale medio-larga, ad eccezione dell’ultimo tratto, pianeggiante, di circa 500 metri e subito dopo la partenza ci sono due tornanti. L’andamento, poi, è medio-veloce. La prova speciale del Ciocco di 1.77 chilometri, si ripete tre volte (prima, quarta e ottava). È la "power stage" che assegnerà punti da sommare al risultato finale e che verrà trasmessa in diretta televisiva.

Quest’anno la prova spettacolo torna all’interno della Tenuta del Ciocco, come detto, ed è quasi interamente in salita medio-stretta e prende il via dalla zona Garitta, nella parte bassa del comprensorio e percorre tutta la vecchia strada che portava all’hotel, attraversando la zona dei Laghetti, per raggiungere la zona ex Gabbia dei Leoni. Da qui la speciale si getta in discesa, con sede stradale più larga, nella nuova strada della Tenuta, per concludersi poco prima della zona eliporto. Quella di Careggine di 14,900 chilometri, si ripete tre volte (seconda, sesta e decima). È la speciale più lunga del rally 2023 e una delle più apprezzate "crono" da parte dei piloti. La prova speciale prende il via da Poggio e si arriva a Careggine. Segue un lungo e veloce rettilineo che immette in un tratto in leggera salita. Dopo il Passo della Foce, inizia una discesa impegnativa, molto tecnica, che attraversa anche l’abitato di La Croce e prosegue fino al fine prova, prima di Colle.

La Renaio di 14,32 chilometri, si ripete due volte (terza e settima). Partenza presso il bivio per Pariana e con l’intera discesa finale che si conclude in prossimità del torrente Corsonna. La Puglianella, di 11,01 chilometri, si ripete due volte (quinta e nona). È una prova speciale tornata nel percorso lo scorso anno e che non veniva utilizzata da circa quindici anni. Parte da Vitoio, passa vicino a Puglianella, fino ai pressi di Roggio, dove inizia una discesa ripida fino alla spettacolare inversione sinistra sulla strada provinciale nei pressi della Diga di Vagli.

L’ultimo tratto di speciale è largo, veloce e di facile guida, in leggera discesa, fino alla conclusione della speciale, poco prima dell’abitato di Poggio.

Dino Magistrelli