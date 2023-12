Il Ciocchetto Event si tinge (anche) di rosa

Un rally del Ciocchetto Event, tinto anche di rosa, quello che prenderà il via oggi alle 13.30 sulle strade della Tenuta Il Ciocco, con la regia dell’esperto staff di Organization Sport Events. Infatti saranno in gara, in una sfida “in rosa“ a tre, tutta da seguire, l’equipaggio tutto al femminile con Sara Baldacci e la castelnuovese Chiara Lombardi (in foto) su Peugeot 208 Rally4; poi quelli di Giada Fiorenza con Pierpaolo Brozzi sulla Peugeot 106 e di Valentina Pasini con Gabriele Romei, sempre su una Peugeot 106. A fare gli onori di casa la “Marcucci rally family“, con Andrea e Richard Gonnella alle note, a bordo di una Skoda Fabia Evo Rally2; il figlio Luigi con Simone Vellini al volante di una VW Polo Rally2 e l’altro figlio Francesco al via con Federico Baldacci con la Peugeot 208 Rally4. Altre novità la presenza del giovane figlio e nipote d’arte comasco Matteo Fontana, con Arnaboldi alle note, con la nuova Ford Fiesta ST Rally3 con cui prenderà parte al Mondiale Rally 2024. Poi Francesco Pinelli, con trascorsi importanti, affiancato da Grilli su Clio Rally4. Immancabile al via Stefano Martinelli, pilota di casa, protagonista di vertice in varie stagioni dei Trofei Suzuki. Dopo il via, le due prove speciali “College“ e “Il Ciocco“ da ripetere quattro volte. Domani, start previsto alle 8, con le prove speciali “Stadio“ e “NoiTV“.

Dino Magistrelli