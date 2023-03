Il Cefa Castelnuovo supera anche Altopascio e sale al secondo posto

Il Centro Computer Cefa Castelnuovo si sbarazza anche di Altopascio (50 a 36) e prosegue la marcia: si trova al secondo posto, dietro Chiesina per soli due punti di distacco. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli è imbattuta in casa in tutto il campionato e imbattuta nel girone di ritorno.

"Vittoria importante, perché blinda il nostro secondo posto e una seconda fase con accoppiamenti migliori – analizza il coach Rocchiccioli – . Altopascio è quarta in classifica; ci aspettavamo una gara difficile e così è stato inizialmente, con tante difficoltà offensive per noi. Abbiamo preso il vantaggio grazie alla difesa e, alla fine, abbiamo chiuso in scioltezza. Prova di cuore, visti i tanti acciacchi, cui si è aggiunto l’infortunio di Tardelli nel corso della gara. Che non è stata bella; ma un’ottima vittoria, guardiamo il positivo e ora pensiamo alla trasferta di Pontedera contro Bellaria che lotta per il quarto posto e, poi, a Monsummano, la squadra terza attualmente. Gare impegnative: ci serve un successo per chiudere secondi".

Cefa: Tosoni 5, A. Angelini, Sanna, S. Angelini 19, Guidugli 2, Lana, Tardelli 2, Ferrando 5, Saletti, Guidi 2, Rosellini 6, Bertolini 9. All.: Rocchiccioli.

Parziali: 15-14,10-8,14-11,11-3.

Dino Magistrelli