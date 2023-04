Il "Cefa" all’Invictus

La formazione dell’Invictus Livorno ha conquistato la fase regionale della trentesima edizione del Torneo internazionale di minibasket Cefa Castelnuovo, riservato alla categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2012-’13-’14). La formazione livornese è, pertanto, ammessa di diritto alla fase internazionale del torneo che si svolgerà tra il 29 aprile e il 1° maggio, dove hanno trovato collocazione anche Biancorossa Grosseto e Pallacanestro Endas Pistoia, rispettivamente seconda e terza classificata, dato che si sono liberati due posti.

La fase internazionale ospiterà anche la ventesima edizione del Memorial Danilo Boschi. La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp nazionale e della Uisp toscana, Comune di Castelnuovo e autorizzato dal Settore giovanile scolastico della "Fip". Per Invictus Livorno è la prima vittoria nell’albo d’oro regionale del torneo ed è arrivato al termine del quadrangolare finale, svoltosi domenica al palazzetto dello Sport.

In finale la squadra bianconera ha superato Biancorossa Grosseto per 14 a 10. Terzo posto per la Pallacanestro Endas Pistoia che, nell’apposita finalina, ha battuto Cestistica Audace Pescia per 15 a 9. Le due semifinali avevano visto Livorno battere Pescia per 18 a 6 e Grosseto, con il medesimo punteggio, regolare Pistoia. Ha partecipato alle premiazioni il consigliere delegato allo Sport del Comune di Castelnuovo, Carlo Biagioni.

Questo l’albo d’oro delle tre ultime edizioni della fase regionale: 2018 Pallacanestro San Miniato, 2019 Cus Firenze, 2023 Invictus Livorno. Dal 2020 al 2022, per tre anni, il torneo era stato sospeso per la pandemia Covid-19 in atto.

