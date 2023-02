Il Castelnuovo cambia in panchina Via Cipolli, arriva Contadini

Riccardo Contadini, classe 1974, originario di Villa Collemandina, ma da anni residente a Castelnuovo con la famiglia, bravo giocatore per quasi un ventennio tra i professionisti dopo essere cresciuto nelle giovanili della Lucchese, fino alla soglia della prima squadra, è il nuovo allenatore del Castelnuovo, in cui aveva militato da calciatore ed aveva allenato qualche anno fa in Eccellenza.

Dopo il pareggio casalingo contro il Viaccia, il direttivo del Castelnuovo ha deciso di cambiare la guida tecnica della squadra, esonerando Andrea Cipolli, che ha chiuso l’incarico in gialloblù con 29 punti in venti partite, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, 15 gol fatti e 13 subiti, e settimo posto in classifica. Nel comunicato ufficiale la società gialloblù ha ringraziato Cipolli "per la passione e la professionalità dimostrate nello svolgimento del proprio incarico, fermo restando il rapporto di amicizia e di stima fra le parti. A Cipolli la società augura le migliori soddisfazioni professionali per il prosieguo della carriera".

Commenta il presidente Dino Dini: "Sono decisioni che comportano rammarico dal punto di vista umano, visti i rapporti con l’allenatore, ma il calcio è uno sport e implica anche queste scelte. Importante, a mio avviso, aver individuato subito il sostituto, un allenatore nostro compaesano che conosce bene i giocatori e tutto l’ambiente. Sono fiducioso che faremo bene nelle sei restanti gare di campionato".

"Sono contento della chiamata del Castelnuovo - afferma Contadini - Per me è una nuova sfida, piuttosto inaspettata, quando siamo a poche partite dalla fine. Ho accettato con grande entusiasmo e motivazione. Sappiamo di avere da raggiungere l’obiettivo dei play off, non facile, ma ci proveremo tutti insieme. Abbiamo sei finali che possono decidere ancora tutto e il risultato dipenderà da noi. Nessuno ci farà regali, fin da domenica con la Cerretese".

Dino Magistrelli