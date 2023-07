Il campionato di CALCIO slitta a settembre: tutti i dettagli

Alla luce dei ricorsi, compresi quelli al Tar, che ci saranno dopo le decisioni del Consiglio di Stato a fine agosto, è ormai assodato che il campionato di serie C non partirà come da programma, domenica 27 agosto, ma slitterà a settembre. C’é chi dice a giovedì 7 e chi addirittura a domenica 10.

E’ altresì ovvio che anche la coppa Italia slitterà. Ma fino a quando non si conosceranno i destini di Perugia e co. che hanno chiesto di essere ripescate in serie B al posto del Lecco (foto), non si conoscerà nemmeno la composizione del girone della Lucchese.

Al momento quello più probabile rimane questo: Ancona, Arezzo (promossa dalla D), Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Olbia, Pineto (promossa dalla D), Pontedera, Recatanese, Rimini, Sestri Levante, (promossa dalla D), Atalanta U23 (o Juventus Next Generation), Spal (retrocessa dalla B), Torres, Entella, Vis Pesaro, Perugia (?).

e.p.