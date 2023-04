Il Bama si regala a Livorno l’ultima speranza in un miracolo

DON BOSCO

87

BAMA

92

DON BOSCO LIVORNO: Ciano 9, Dodoli 2, Paoli 23, Maniaci 6, Carlotti 7, Lamperi 7, Giachetti, Beltrame 2, Rovetto, Deri 24, Mori 4, Balestri 3. All.: Barilla.

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 18, Ghiaré ne, Nieri 2, Bini Enabulele 8, M. Creati 1, Tarzan, Salazar 32, Mandroni, Lorenzi 6, Nannipieri 7, Mencherini 18. All.: Pistolesi.

Arbitri: Rossetti e Volpi.

Note: parziali 24-19, 35-45, 54-66.

LIVORNO - Con la premiata ditta Salazar (32 punti), Mencherini (18) e Filippo Creati (21), 71 punti realizzati sui 92 totali, il Bama sbanca il "Palamacchia", domando il Don Bosco. I play-off, ormai, sono una chimera, ma almeno i "Nomads" hanno cercato di onorare la maglia fino in fondo. Ultima giornata domenica prossima, a Ponte Buggianese, contro Cecina, primo e già promosso in "B".

A Livorno gara stile montagne russe. Primo quarto con i ragazzini labronici più pimpanti. Secondo periodo che vede la riscossa del team di coach Pistolesi, livornese doc: con un parziale di 26-11 i rosablu rimettono in sesto il punteggio.

Nella ripresa fasi alterne, ma con la squadra lucchese in controllo. Al 30’, ultimo mini-riposo, Bama avanti di 12. Qui subentrano stanchezza e rilassatezza e il Don Bosco si riavvicina pericolosamente, ma, stavolta, niente beffa come all’andata. Il Bama sbanda, ma resiste e riesce a gestire fino in fondo l’undicesimo successo stagionale. Poule promozione gettata alle ortiche nella partita di andata, ma, ormai, è tardi per pensarci. Per il "miracolo" servirebbe almeno una sconfitta del Costone Siena, almeno una vittoria della Mens Sana Siena e, se ciò accadesse, una successo dei rosablu nell’ultimo match di campionato con la prima in classifica Cecina, ormai certa del primo posto. Difficile? Impossibile? Forse. Ma "Dum spiro, spero" scrisse Marco Tullio Cicerone.

Mas. Stef.