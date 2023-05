Idea Pieroni vince la gara di salto in alto nel Meeting Assoluto di Pietrasanta

Ha saltato 184 centimetri. Idea Pieroni ritorna con una prestazione notevole e gioisce la Virtus Lucca. La saltatrice barghigiana, la cui guida tecnica è stata di recente affidata a Luca Rapè, si aggiudica la gara di salto in alto nel Meeting Assoluto salti e lanci di Pietrasanta al termine di una prova esaltante in cui ha tentato anche l’attacco al metro e 87.

Ottimo bronzo per Cecilia Naldi nel salto in lungo (5,41 metri) e buona prova per Matilde Balducci (4,85); tra gli Allievi, secondo gradino del podio nel peso per Martino Risigari con 10,19 mentre nel martello, bronzo per Sauro Fanucchi (46,17) e quinto posto per Stefano Benassini. A Pistoia, nella gara valida per il Cds, eccellente bronzo per Sara Isola nel giavellotto Allieve con la misura di 20.64; quarto posto per Walid Hallami nel disco Juniores (25.96).

Nei 400 metri buona prestazione di Clarice Gigli (1.02.02) e secondo posto per la staffetta femminile 4x400 composta da Giulia Sabò, Adriana Vannucci, Marina Senesi e Carolina Fraquelli. Un plauso anche agli atleti biancocelesti che hanno partecipato alla Lucca Half Marathon.

M.S.