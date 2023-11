Idea Pieroni è atleta dell’anno. Il premio dai Veterani dello Sport

Festa dei Veterani dello Sport con la premiazione dell’Atleta dell’Anno. A fare gli onori di casa la presidente della sezione di Lucca Carla Landucci. Quest’anno l’ambito premio è andato all’atleta di salto in alto Idea Pieroni (nella foto), premiata da Francesca Bardelli, presidente nazionale Unvs e dall’assessore Fabio Barsanti. Sempre per l’atletica premiati, per la Virtus, Delia Fazzi (lancio del martello) dall’assessore Barsanti e dal delegato provinciale Coni Stefano Pellacani, e Matteo Sforzi (corsa) che ha ricevuto il riconoscimento dal delegato Coni e dal vice presidente Unvs Ficini.

E’ stata poi la volta di Anita Bartoli campionessa di softball che ha ricevuto il premio dal delegato regionale Unvs Nicola Lofrese e dal presidente del Panathlon di Lucca Guido Pasquini. David Bonaventuri, nazionale calcio amputati, ha ricevuto una targa dal presidente nazionale Unvs Bardelli e dal vice area centro Ficini. Quest’anno è stato premiato anche il baseball con Matteo Sforzi, che ha ritirato il premio dal delegato provinciale Coni e dal vicepresidente Unvs. Per la categoria giornalisti il premio “Dino Grilli“ è andato al collega Luca Tronchetti, mentre per la categoria giovani emergenti è stato premiato il ciclista Edoardo Cipollini dalla presidente Unvs sezione di Lucca Carla Landucci e dal presidente della Federciclismo provinciale Pierluigi Castellani. Importanti riconoscimenti anche ad Emilio Giribon ciclista, che ha vinto diverse gare e a Carlo Bambi da tanti anni socio Unvs.

Alessia Lombardi