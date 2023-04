I rossoneri si giocano il salto in "C1" Al "Romei" andata con la Florentia

C’è grande attesa nel Rugby Lucca per la partita di andata contro il Florentia, con in palio la prima posizione della serie "C" regionale e, quindi, la promozione in "C1". Oggi, infatti, al "Romei" dell’Acquedotto, alle 15.30, si terrà il primo scontro contro la vincitrice del girone "2", ossia il Florentia Cadetti, mentre il ritorno è previsto a Firenze, il 7 maggio.

Il trainer Sediani, nelle ultime settimane, sta preparando questa doppia sfida lavorando su vari fronti, come le mischie e le rimesse laterali, la manualità dei trequarti lucchesi, il gioco in campo aperto, accompagnato sempre da una parte atletica. Tutto questo lavoro viene diviso insieme ai vice allenatori Matteo Giovannico (ex primo allenatore del Lucca), Alessandro Del Re (allenatore del Versilia, nonché ex giocatore del Livorno 31) ed insieme al preparatore atletico Javier Livia. Un lavoro sostanzioso da parte di tutto lo staff che sta dando veri e propri frutti in questa primavera, dopo un autunno di alti e bassi.

Lo scopo della prima squadra del Rugby Lucca è chiaramente cercare la vittoria nel doppio confronto, ma, soprattutto, tornare ad affermarsi nel panorama rugbistico toscano come una realtà consolidata e forte nel gioco espresso, strada che, al di là del risultato, sembra già ben spianata grazie anche alle giovani promesse lucchesi.

Sulle scelte tattiche, purtroppo, Sediani, in queste partite, dovrà fare a meno dell’estremo titolare Cartanese; ma riesce a recuperare il pilone esperto Giovanni Moscatelli.

Ci si aspetta, dunque, una bellissima partita in questa primavera lucchese, con un pubblico pronto per tifare una grande partita di rugby, speriamo da ricordare.