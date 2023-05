I rossoneri chiudono secondi: passa il Florentia

Il Rugby Lucca ha affrontato, nella finale di ritorno per il primo posto della serie "C" toscana,il Florentia Cadetti sul campo "Marco Polo" di Firenze. Il risultato finale di 45 a 7 per i fiorentini. La gara ha chiuso la stagione dei rossoneri che si aggiudicano la posizione di onore del campionato toscano, dopo la vittoria nel proprio girone. Ma avanti vanno i gigliati.

La gara inizia sulla falsariga di quella d’andata, con il Florentia che viene tenuto nella propria metà campo con il gioco imposto da Lucca. I padroni di casa, avendo delle difficoltà alla mano, mostrano un gioco fisico e provano a cercare linee verticali che, nel primo tempo, valgono due mete. Molta sfortuna per Lucca per quanto riguarda gli infortuni che hanno costretto a riadattare alcuni ruoli delle terze linee e che hanno reso il piano di gioco particolarmente complicato: uno scenario del quale l’agguerrito Florentia ha potuto approfittare per arrivare alla vittoria. Nel finale si riesce ad andare in meta con una giocata al largo di Bouradi e trasformazione di Campogiani.

Le parole di fine gara di Sediani sono state di ringraziamento a tutti i giocatori presenti da estendere anche a chi non poteva essere della partita, per la stagione appena conclusa. Il trainer ha tenuto a sottolineare che questa squadra è veramente un bel gruppo che si è consolidato tantissimo nel corso della stagione e che è riuscito a trovare un sistema di gioco efficace e divertente. Ora sessione di fine stagione di allenamenti mirati a tecnica individuale e la squadra è pronta e motivata a mettere testa al prossimo campionato.