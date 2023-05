I rossoneri ancora non sanno a che ora giocheranno ad Ancona

E’ assurdo che ad una settimana dall’inizio dei play-off, la Lega non abbia ancora comunicato l’orario di inizio di Ancona-Lucchese, in programma giovedì 11 giugno allo stadio del Conero. E non si tratta di un aspetto marginale, perché, se ad esempio, si dovesse giocare di notte, dovrebbero necessariamente cambiare gli ultimi allenamenti, con i giocatori che dovrebbero abituarsi a giocare sotto la luce dei riflettori.

L’orario delle 20,30 o peggio ancora delle 21, non solo penalizzerebbe i tifosi che sarebbero costretti a rientrare a Lucca nelle prime ore di venerdì 12 maggio, ma la stessa cosa varrebbe per la squadra rossonera, che nel caso del passaggio del turno avrebbe appena due giorni per preparare la successiva sfida di Carrara contro gli apuani di Dal Canto. In attesa, dunque, che la Lega Pro batta finalmente un colpo e permetta a società e tifosi di organizzare la lunga trasferta di Ancona, i rossoneri continuano la preparazione. Non più sul terreno in sintetico di Saltocchio, ma al Porta Elisa, che sarà (giustamente) off-limits per tutti. L’obiettivo è facilmente comprensibile.

L’allenatore Maraia vuole tenere la Lucchese con la "maschera" fino all’ingresso in campo allo stadio del Conero dove sono attesi almeno 4mila tifosi. Intanto questo pomeriggio, rigorosamente a porte chiuse, il tecnico rossonero farà sostenere una partitella in famiglia, sempre al Porta Elisa, con i vari Ferro, D’Alena ed altri che saranno inseriti nella formazione allenatrice. E’ giusto, insomma, che Maraia provi più soluzioni tattiche, ma sempre tese ad avere su terreno una squadra compatta tra le due linee. Trattandosi di una gara da vincere, dal momento che, con qualsiasi altro risultato, passerebbe l’Ancona, la scelta più delicata riguarderà il trio d’attacco o meglio il terzo uomo da affiancare a Panico e Bruzzaniti, che al momento sembrano essere quelli sicuri di partire dall’inizio. Molto spesso, però, Maraia ha sorpreso un po’ tutti con scelte impreviste, che, poi, all’atto pratico, hanno sortito effetti positivi. Questo per dire che dovremo aspettarci qualche mossa a sorpresa, ovviamente sempre nel contesto di un modulo, il "4-3-3" ormai collaudato.

Anche l’Ancona, guidata in questo scorcio finale di campionato dal neo allenatore Donadel, sosterrà questo pomeriggio una partitella a ranghi contrapposti, naturalmente a porte chiuse, allo stadio del Conero. Nessuno dei due tecnici insomma, vuole svelare le proprie mosse, anche se, in fondo, da inventare ci sarà davvero poco o nulla, tra due squadre che si conoscono per il loro percorso fatto durante tutto il campionato. Sabato infine, si giocherà la partita di andata dei play-out tra San Donato Tavernelle ed Alessandria con inizio alle ore 16. Il ritorno, a campi invertiti, sabato prossimo 13 maggio.

Emiliano Pellegrini