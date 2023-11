"I ragazzi meritano di vincere queste gare. Finale sofferto, ma raccolto il massimo"

Vola il GhiviBorgo, reduce da una settimana da incorniciare, che si è chiusa domenica scorsa con la terza vittoria consecutiva in otto giorni: prima le affermazioni in rimonta con Real Forte Querceta in casa e Aquila Montevarchi in trasferta, giocando bene e dominando per lunghi tratti, poi il successo di carattere e applicazione tattica del “Carraia“ di Ghivizzano contro il San Donato Tavarnelle, avversario tosto e compatto, che ha messo in difficoltà i Colchoneros, soprattutto nel finale.

Mister Nico Lelli, costretto a seguire i suoi dalla tribuna per squalifica (quattro giornate), è stato sostituito in panchina dal vice Davide Scarci, che nel post-partita ha commentato così la prova del Ghivi: "Siamo molto contenti dei ragazzi, che meritano di vincere queste gare, per il gran lavoro svolto in settimana, con tanta serietà e impegno. Pur soffrendo nel finale abbiamo raccolto il massimo, evidentemente abbiamo pagato lo sforzo di tre partite in appena otto giorni, tutte giocate con intensità e dispendio di energie, come nelle nostre caratteristiche. Ed anche per questo un plauso va fatto a tutto il gruppo, che ha messo in mostra altre qualità. Ciò ci aiuta a crescere, abbiamo centrato il terzo successo consecutivo con grinta, carattere e concentrazione fino all’ultimo, quando il San Donato Tavarnelle le ha provate tutte per pareggiare, ma la squadra ha tenuto bene ed ha vinto con merito".

"Un bel risultato, questo è indubbio, ma rimaniamo umili - chiude il vice allenatore del GhiviBorgo - , continuando a lavorare sodo sul campo, per prerarare bene le prossime sfide, a cominciare dalla trasferta di Grosseto, sul campo di una delle favorite per la vittoria del campionato".

Flavio Berlingacci