I numeri del campionato. Shpendi (Cesena) è il re del girone con 20 reti

Questa la classifica dei marcatori del girone B, in attesa dei recuperi di Juve B-Entella e Rimini-Olbia in programma oggi. 20 gol: Shpendi (Cesena), 18 Morra (Rimini), 15 Merola (Pescara), 13 Guerra (Juventus Next Gen), 12 Spagnoli (Ancona), Forte (Sestri Levante), 11 RIZZO PINNA (Lucchese), Gucci (Arezzo), Volpicelli (Pineto), Fischnaller (Torres), 10 Panico (Carrarese), Karlsson (Vis Pesaro), 9 Kargbo (Cesena), Udoh (Gubbio), Petrovic (Spal), 8 Guccione e Pattarello (Arezzo), Finotto (Carrarese), Corazza (Cesena), Di Massimo (Gubbio), Ragatzu (Olbia), Sylla (Perugia), Cuppone (Pescara), Del Pupo (Pontedera), Carpani e Sbaffo (Recanatese), Scotto (Torres). E questi sono invece i marcatori della Lucchese. 4 reti Gucher e Yeboah, 2 Guadagni, Magnaghi, Russo, Tiritiello, 1 Tumbarello, Benassai, Cangianiello, Quirini, Disanto.