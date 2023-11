I giovani rossoneri pronti ad ospitare il Modena La Lucchese Primavera affronta sabato il Modena in una gara casalinga. I rossoneri arrivano da una bella vittoria contro la Triestina e sono cresciuti molto. Sabato prossimo la squadra sarà impegnata in un derby esterno contro la Carrarese per conquistare punti preziosi.