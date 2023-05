I Galaxy Porcari sono davvero... galattici Successo nel triangolare a Montale

I Galaxy Baskin Porcari vincono l’ottimo triangolare Giallo Blu che si è svolto a Montale e che vedeva impegnate oltre alla formazione porcarese anche i Baskin Pistoia e l’ASDD Faenza. La prima partita disputata contro i padroni di casa del Baskin Pistoia ha visto i Galaxy imporsi con il punteggio di 67 a 55, un match sempre condotto fin dai primi minuti. Nella seconda partita contro l’ASDD Faenza, dopo un eccellente primo quarto da 27 punti, la stanchezza data dalla prima partita appena conclusa, si è fatta sentire con Faenza che si è riportata sotto nell’ultimo quarto.

Ancora una volta la buonissima difesa, ha portato la squadra alla vittoria con il punteggio di 64 a 54. Prossimo impegno per i Galaxy Baskin sabato 13 maggio alle 15 quando per l’iniziativa galaxy "Testimonial per un giorno", scenderà con i ragazzi sul parquet del “Palacavanis“ di Porcari la bandiera del basket lucchese Gian Paolo Drocker, ex giocatore capitano della Pallacanestro Lucca alcuni anni fa.

Continua l’attività dunque del Baskin Porcari, una delle società che più ha ottenuto risultati in questa disciplina, probabilmente insieme alla squadra di Altopascio. Uno sport che è la massima espressione dell’inclusività.

M.S.