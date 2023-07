Gucher o Franco, questo il dilemma Stadio avanti con gli interventi

E’ il centrocampo il reparto dove la Lucchese ha bisogno di qualche innesto di spessore, dal momento che difesa e attacco, dopo gli ultimi arrivi, sembrano avere molte alternative. Il reparto arretrato può, infatti, contare sui portieri Coletta e Cucchietti (da definire chi sarà il terzo), più Quirini, Merletti, De Maria, Tiritiello, Benassai, Bachini ed Alagna, mentre la prima linea, dopo l’arrivo anche del centravanti Guadagni, ultima stagione nella Recanatese, dispone di Rizzo Pinna, Russo, Fedato, Ravasio, Romero, più alcuni giovanotti come D’Alessandro, D’Antona ed altri.

In mezzo al campo, invece, la “coperta“ è al momento troppo corta, visto che in organico ci sono i soli Tumbarello e Djibril, più un paio di “under“ come Cangianello e Pera che dovrebbero arrivare in prestito dal Frosinone. Noi abbiamo considerato Rizzo Pinna e Russo più attaccanti che centrocampista offensivi. Rimane, comunque, il fatto che c’è bisogno di due interni di categoria, che sono da tempo negli obiettivi di Mangiarano e Frara, vale a dire Domenico Franco e l’austriaco Robert Franz Gucher. Mentre il primo, che ricordiamo dovrà, purtroppo saltare le prime quattro giornate per squalifica, è più un mediano centrale, l’ex capitano del Pisa è il tipico interno di grande esperienza e personalità.

Il discorso è questo. L’ideale sarebbe poterli tesserare entrambi, anche se la società si troverebbe a dover sborsare cifre importanti. Meno complicato, a quanto pare, un accordo economico con Franco mentre l’ex centrocampista del Pordenone che si porta dietro un ingaggio di serie B dai tempi del Pisa, viaggia su cifre ritenute forse troppo onerose anche per le tasche del presidente Bulgarella, la cui presenza di martedì pomeriggio, nel ritiro del Ciocco, è stata accolta con soddisfazione da parte del clan. Vedremo nei prossimi giorni quale piega prenderà la vicenda di Franco e Gucher, un giocatore, quest’ultimo, che il diesse Frara conosce già dai tempi del Frosinone. Scendendo dal Ciocco arriviamo allo stadio di Porta Elisa, dove sono in pieno svolgimento i lavori previsti alla tribuna coperta, che la società riaprirà per l’inizio del campionato e che potrà disporre di nuovo di 700 posti a sedere. Ma i lavori in corso, che non possiamo documentarvi perché lo stadio è off-limits, riguardano anche la tribuna e la sala stampa e probabilmente anche il Lucchese Point, che si affaccia in via dello Stadio.

A margine della conferenza stampa congiunta tra la Lucchese ed il Ciocco l’a.d. rossonero Lo Faso ha detto che la società sta cercando un fondo in centro storico dove aprire un Lucchese Point.

Emiliano Pellegrini