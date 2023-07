Gucher, è ufficiale: il mediano firma un biennale E Gorgone inizia a plasmare la “sua“ Lucchese

"Voglio una squadra che abbia coraggio, che non si accontenti". Questo uno dei concetti espressi dall’allenatore della Lucchese, Gorgone, nel corso di una chiacchierata alla Locanda La Posta del Ciocco, nei pressi del campo sportivo dove la squadra è in ritiro. Ma prima di spiegare un concetto di gioco che accompagnerà la squadra nel prossimo campionato, il tecnico rossonero ha parlato di come sta procedendo il processo di amalgama del gruppo che al momento la società gli ha messo a disposizione.

"Sono molto contento - ha detto Gorgone - perché ho un gruppo composto da professionisti seri e da ragazzi che si stanno integrando con i più “grandi“. Ho notato sin dai primissimi giorni la grande disponibilità da parte di tutti. Stiamo lavorando bene, insomma e questo è già importane. L’amalgama avverrà per gradi, ma siamo sulla strada giusta".

Quanti giocatori mancano per arrivare ad una “rosa“ completa? "La società è a conoscenza di quello che ancora manca. Al momento siamo in 16 più i due portieri - ha aggiunto il mister - e non sta a me fissare un numero preciso. Dei giocatori a disposizione, conoscevo Alagna quando giocava nella Primavera dell’Ascoli e Fedato quando ero al Bari".

Poi Gorgone ha accennato al tipo di squadra che ha in mente: "Una Lucchese propositiva, che abbia coraggio, che non si accontenti. Meglio fare 2 a 2 che 0 a 0. Io stesso sono uno che non si accontenta. Non sono venuto a Lucca per scaldare una panchina, ma per iniziare un percorso importante in una “piazza“ importante, in una società importante. E’ ovvio che per realizzare un certo tipo di gioco, che può essere un 4-3-1-2 oppure un 4-3-3, servono giocatori che sappiano adattarsi ad interpretare più ruoli, ma di questo sarò più preciso quando sarà chiuso il mercato e la squadra avrà assunto una fisionomia ben precisa".

E a proposito delle trattative in corso, è stato ingaggiato, come più volte scritto, l’ex capitano del Pisa l’austriaco Gucher, svincolatosi dal Pordenone. Ha firmato un contratto biennale. Il giocatore è stato “caldeggiato“ dal diesse Frara. Con lui arriverà in prestito dal Frosinone il centrocampista Cangianello, un diciannovenne dai piedi buoni che Gorgone conosce molto bene per averlo allenato nel Frosinone e che può essere utilizzato anche come tre quartista. Un Gorgone, insomma, che è carico e per nulla preoccupato di fronte ad una “sfida“ (il campionato di serie C), per lui inedita. E’ naturale che il quarantasettenne tecnico romano dovrà essere messo – da parte della società – nelle condizioni per poter soddisfare quel concetto di Lucchese “ambiziosa“ che sta a cuore all’a.d. Lo Faso. E per questo motivo, oltre a Gucher e Cangianello, la società ha in ponte gli acquisti di uno o due portieri, a seconda se rimarranno sia Coletta che Cucchietti, di un difensore, sperando che rimanga la fortissima coppia di “centrali“ composta da Tiritiello e Benassai, di un centrocampista esperto (Franco?), e di due attaccanti. Solo a mercato chiuso si potrà capire meglio il significato della parola “ambiziosa“. Oggi possiamo dire che siamo a metà strada…

Emiliano Pellegrini