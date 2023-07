Gs Lucchese Promotech Ancora podi e piazzamenti

Ancora successi e piazzamenti per i ragazzi del Gs Lucchese Promotech. Lo scorso sabato, a Riotorto, Domenico Passuello ha dominato la gara arrivando in solitaria, con Graziano Gigli primo di categoria che conquista così la vetta provvisoria della classifica a punti del criterium podistico toscano.

Il giorno dopo, domenica 25 giugno, alla 46° edizione della classica Ultramaratona Pistoia Abetone, competizione storica in ambito internazionale, i portacolori del Gs Lucchese Promotech hanno fatto faville nella gara più breve, si fa per dire, la Pistoia-S. Marcello di più di 30 km.

Il neopapà Giovanni Nucera è giunto secondo assoluto al traguardo di S.Marcello in 1h 59’ 46” staccato di oltre 2’ dall’ atleta Massimo Mei dell’Atletica Castello dominatore della gara. Sul terzo gradino del podio è salito, Massimo Farnararo di Monselice. L’immarcescibile Filippo Frassi, il Gladiatore, reduce da un lungo periodo trascorso negli emirati arabi, è tornato a far parlare di sè ottenendo con il tempo di 2h 28’ e 21” la 22° piazza, giungendo così 5° di categoria. In ambito femminile prima assoluta è giunta Sarah Martinelli dell’Atletica Casone di Noceto (Pr), seguita da Valentina Dami del A.s.d . Silvano Fedi di Pistoia e 3° è giunta Barbara Casaioli del G.S. Alpi Apuane.