Griglia play-off quasi ok nel girone "A", tutto aperto nel "B"

Nel girone "A" si delineano i giochi. Diavoli Neri Gorfigliano promossi già da qualche domenica e griglia play-off delineata con Ghivizzano, Atletico Castiglione, Piazza al Serchio. Mentre Morianese e New Team decideranno l’ultimo posto nell’ultima gara di sabato prossimo. Questi i risultati: Ghivizzano - Aquila S.Anna 4-2 (autorete Panelli, Gallo, tripletta con un rigore di Remaschi, Medori), Atletico Castiglione - Morianese 3-1 (doppietta di Nikolli, Andreucci, Sargenti), Baston Villa Qrv - Folgore Segromigno in Piano 0-5 (Chelini, Lorenzi, Guidotti, doppietta di Obbligato con un rigore), Casciana Poggio - New Team 3-2 (doppietta di Del Giudice, Fantoni, rigore di Chiriacò, Martinelli), Coreglia - Piazza "55" 4-3 (tripletta di R. Biagiotti, Cecchini, doppietta di Crudeli, A. Malatesta), Diavoli Neri Gorfiglaino - Cascio 2-1 (doppietta di Pellegrinotti, Vangi), Real Academy Lucca - San Filippo 1-3 (Ben Amor, doppietta di Lombardi Ghilarducci).

La classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 66; Ghivizzano 59; Atletico Castiglione 56; Piazza "55" 50; Morianese 41; New Team 39; Coreglia 34; Folgore Segromigno Piano 32; Casciana Poggio 31; San Filippo 27; Baston Villa Qrv 19; Cascio 16; Aquila S.Anna 15; Real Academy Lucca 11.

Nel girone "B" aperti ancora in giochi. I risultati: Pieve San Paolo - Atletico Viareggio 3-1 (Cuoco, autogol Galli, Segnalini), San Lorenzo - Valfreddana 0-1 (Puccetti), Spianate - Calcistica Popolare Trebesto 1-0 (Craparota), Vorno - Filettole 5-0 (doppietta di Rossano, Tiberio, Consani, Matteoni). La gara Atletico Marginone - Massarosa si giocherà domani, alle 21.

La classifica: Sporting Camaiore 56; Massarosa 51; Pieve San Paolo 50; Vorno 43; Valfreddana 41; Bargecchia, Atletico Viareggio 19; Spianate 38; San Lorenzo 35; Stiava 29; Calcistica Popolare Trebesto 18; Angelo Bellani 14; S. Alessio 13; Filettole 12; Atletico Marginone 4.

Alessia Lombardi