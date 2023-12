Green Le Mura vuol chiudere l’anno in bellezza

Si chiude con la gara casalinga al Palatagliate domani alle 18.30 il fantastico 2023 del Green Le Mura Spring, che affronta l’Aymarà Costone Siena. Nel match d’andata le biancorosse furono molto brave a contenere le senesi sui 35 punti, mettendone a segno 58 grazie ad una grande prova corale. Alla seconda di ritorno le due squadre si trovano divise da 8 punti in classifica, 20 le ragazze di coach Luca Biagi (nella foto) e 12 le ospiti. Con un numero di canestri subìti quasi uguale 55,1 per Le Mura e 56,1 per Costone. Le biancorosse ne mettono 66,8 contro i 54,4 delle ospiti.

Sicuramente la giocatrice avversaria da tenere sotto controllo è Sara Rinaldi con una media di 11,8 puntigara. Nel quintetto iniziale per il Green Le Mura Spring dovrebbero trovare posto le due ucraine, la guardia Victoriia Fedorenko, che si è distinta per la sua fisicità e la buona precisione nel tiro da tre, mettendo a segno finora venti triple, così come la lunga Vira Cherkaska, abile nel catturare rimbalzi e dare una grande presenza sotto canestro, oltre a Chiara Tessaro, vero metronomo della squadra, e Sofia Michelotti a portare palla.

"Siena è una squadra particolare - commenta coach Biagi - gioca quasi come una formazione giovanile e fa dell’aggressività la propria caratteristica. A volte sembra spenta, ma trova improvvisamente le energie giuste per ribaltare i parziali. Noi cercheremo di approcciare dall’inizio la gara con tanta intensità, facendo pressione sulle loro portatrici di palla e sono convinto che sarà una bella partita, giocata con la massima attenzione".

La gara grara tra Green Le Mura Spring e Aymarà Costone Siena è affidata alla direzione di Michele Marinaro di Cascina e Giuseppe Salvo di Pisa. Prima dell’inizio del match al Palatagliate si svolgeranno gli auguri di Natale con la presenza delle campionesse Nadia Centoni e Imma Gentile, del campione paralimpico di atletica Stefano Gori, il tutto in collaborazione con Anffas Lucca, con un piccolo dono a tutti i ragazzi e le ragazze che interverranno.

Alessia Lombardi