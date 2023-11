Number "8"

69

Green Le Mura Spring

77

NUMBER "8": Baggiani 5, Campagnatico 6, Cellai 3, Lacitignola, Gabbrielli 27, Egwoh ne, Bianchi, Casucci 14, Innocenti 14. All. Venturi.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri 2, Bigini ne, Caredio ne, Tessaro 16, Pellegrini ne, Morettini 6, Rapè 3, Valentino 7, Michelotti 7, Peri 2, Cherkaska 12. Fedorenko 22. All.: Biagi.

Arbitri: De Trame di Pontedera e Labed di Firenze.

Note: parziali: 17-31, 37-44, 53-52

S. GIOVANNI VALDARNO

Arriva la quinta vittoria per il Green Le Mura Springa, che per 77 a 69 riescono ad espugnare il parquet del Number "8". Le biancorosse partono aggressive e nei primi minuti piazzano un 9 a 0.Nel secondo quarto regna abbastanza l’equilibrio e alla fine si va al riposo sul 37 a 44. Il terzo quarto si gioca punto a punto, e va in archivio sul 53 a 52. Nell’ultimo quarto le biancorosse sono brave a gestire la pressione e vincere. Le Green Le Mura Spring torneranno di nuovo in campo sabato 11 novembre ore 21,15 a Pontedera. Alessia Lombardi