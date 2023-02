Grande impresa del Bama Ora i rosablu in zona play-off

BAMA

73

ENDIASFALTI

56

BAMA ALTOPASCIO: Bini 6, M. Creati 8, Solomon 2, Salazar 17, Mandroni, Lorenzi 9, Nannipieri 13, Mencherini 18. All.: Pistolesi.

ENDIASFALTI AGLIANA: Nesi 11, Mucci, Zita 2, Ceriglio 10, Cinalli 4, Razzoli, Nieri 11, Tuci 9, Bonistalli 6, Cannone, Tommei 3. All.: Mannelli.

Arbitri: Corso di Pisa e Ariani di Lucca.

Note: parziali 22-13, 30-30, 53-44; espulsi: coach Mannelli e Tommei.

PONTE BUGGIANESE - Un Bama con giocatori che se ne vanno (Arrabito) e Biondi che ha lasciato per motivi di studio e senza Filippo Creati e Ghiarè infortunati, Salazar con problemi fisici, confeziona l’impresa, battendo una big del campionato, come accaduto con Lucca all’andata e con Prato. Grazie ad una difesa straordinaria che ha contenuto i due totem, Tuci 209 centimetri e Ceriglio 206. Bama in zona play-off.

Mas. Stef.