Grande attesa per il Memorial Rossano Mori Esordienti e Allievi in gara a Pieve Fosciana

Domani – promossa da Comune di Pieve Fosciana, Comitato provinciale di Lucca della Fci, Usd Montecarlo Ciclismo e inserita nel calendario ufficiale della Federazione ciclistica toscana – si svolgerà la prima edizione del Memorial Rossano Mori - Trofeo Pieve Fosciana, manifestazione ciclistica giovanile riservata alla categoria "Esordienti" primo (13 anni) e secondo anno (14) e categoria "Allievi" (15-16 anni). Una corsa che rappresenta anche un doveroso omaggio a Rossano Mori, grande appassionato di questo sport, scomparso prematuramente, fratello e zio di Roberto e Filippo, già noti corridori a livello dilettantistico.

Al via della gara anche alcuni giovani atleti garfagnini, Francesco Rocchiccioli negli "Esordienti" primo anno, Michele Folegnani negli "Esordienti" secondo anno, Francesco Bandini e Andrea Pierini nella categoria "Allievi". Il traguardo volante del gran premio della montagna è intitolato a Giuseppe Tagliasacchi, altro importante sportivo garfagnino.

La gara di Pieve Fosciana si inserisce e fa da cornice anche al passaggio della decima tappa del Giro d’Italia "Scandiano-Viareggio" che transiterà in Garfagnana due giorni dopo, martedì 16 maggio e può rappresentare una grande opportunità per avvicinare ed appassionare ancora di più i giovani a questo sport.

Le corse, in programma domani, si svolgeranno nella mattina e nel primo pomeriggio, con partenza e arrivo in via San Giovanni, vicino alla sede comunale, con il seguente programma: ore 9.30 partenza Esordienti primo anno lungo il circuito del Piano Pieve di circa 3 chilometri (modalità criterium) da ripetersi otto volte per un totale di 24 chilometri ed una durata inferiore all’ora. Alle 11, partenza degli Esordienti 2° anno, sempre a Piano Pieve (modalità criterium) da ripetersi dieci volte per un totale 30 chilometri ed una durata di circa un’ora. Alle 14.30 partenza degli "Allievi" lungo il medesimo circuito del Piano Pieve di circa 3 chilometri (sempre modalità criterium) da ripersi quindici volte per un totale di 45 chilometri ed una durata di circa un’ ora e mezza.

Gli interessati alla corsa possono rivolgersi a Stefano Folegnani (tel. 349-5335973 e-mail: [email protected]).

"Un plauso – commentano gli organizzatori, tra cui Stefano Folegnani – al sindaco Francesco Angelini e a tutta l’amministrazione comunale di Pieve Fosciana per aver creduto fortemente in questa iniziativa, oltre a tutti gli sponsor che hanno contribuito in maniera importante".

Dino Magistrelli