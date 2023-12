"Grande aiuto dai tifosi. Mi piacerebbe restare". Yeboah, uomo partita e primo gol in rossonero

E’ sicuramente l’uomo partita. Philip Yeboah ci ha creduto fino alla fine come tutti i suoi compagni ed il suo gol arrivato nel primo tempo supplementare contro l’Avellino, ha permesso alla Pantera di accedere alla semifinale di Coppa Italia. I rossoneri conosceranno il prossimo avversario nel corso del sorteggio che si svolgerà martedì prossimo alle 16 in diretta Sky e sarà una squadra tra Padova, Rimini e Pescara.

Sul viaggio di ritorno in treno il centravanti ghanese si è concesso a qualche domanda, dopo che i ragazzi nella mattinata ad Avellino avevano sostenuto una seduta di allenamento defaticante, soprattutto per quei giocatori che hanno giocato contro gli irpini.

E’ arrivato il suo primo gol in rossonero, che ha permesso alla squadra di staccare il pass per la semifinale. Lei però al momento non ha trovato molto spazio. Quanto può incidere questo?

"Bisogna prepararsi nel migliore dei modi e sapere cogliere l’occasione che ci viene messa a disposizione. Quando non giochi è difficile, ma bisogna sempre stare sul pezzo e provare a sfruttare tutti i momenti che ci capitano".

Come si sta trovando con i suoi compagni di squadra?

"Molto bene. I miei compagni sono davvero fantastici. Ma anche il mister e tutto lo staff tecnico è splendido. Non potrei desiderare di meglio".

Quali sono i consigli che il mister le dà durante gli allenamenti?

"Mi chiede sempre di essere pronto sui dettagli, di saper raccogliere ogni occasione che capita. Ci trasmette continuamente stimoli per migliorare e per crescere. E’ veramente molto importante poter lavorare con persone preparate come lui e come tutto lo staff".

Per il momento lei ha trovato spazio soltanto in Coppa, mentre in campionato ha soltanto fatto qualche apparizione.

"Spero di riuscire a trovare un po’ di continuità anche in campionato. Per quanto mi riguarda continuerò ad allenarmi sempre con il massimo impegno e continuando a seguire gli insegnamenti del nostro mister, poi come sempre l’ultima parola spetterà a lui. Rispetterò sempre ogni sua decisione e mi farò trovare pronto ogni volta che verrò chiamato in causa. Mi metterò sempre al servizio della squadra".

Cosa si sente di dire a quei cento tifosi che nonostante il giorno lavorativo sono venuti fino ad Avellino a sostenervi?

"Siamo molto contenti, anche loro come noi non devono mollare. Per quanto ci riguarda proveremo a fare di tutto per cercare di renderli contenti. Mercoledì ci hanno dato una grande spinta e ci sono stati di grande aiuto".

Qual è il suo obiettivo personale a questo punto della stagione?

"Voglio cercare di riuscire a fare sempre più minuti gara dopo gara e cercare naturalmente di dare il mio contributo alla squadra".

Il calciomercato è ormai alle porte, vorrebbe rimanere a Lucca?

"Mi piacerebbe molto rimanere alla Lucchese. Questa è una piazza molto importante. Mi sono trovato molto bene con tutti e vorrei poter continuare a giocare qui".

Alessia Lombardi