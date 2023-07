Gran Premio Garfagnana Sono 188 gli atleti allo start

Si disputerà domani a Sillicagnana, in comune di San Romano, l’ottava edizione del Gran Premio Garfagnana di ciclismo, gara nazionale riservata alla categoria Juniores. La corsa è valida anche come VIII Memorial Gino Bartali, indimenticato campione e IX Memorial dottor Eugenio Mariani (la prima edizione nel 2011, infatti, era intitolata Coppa Fiera San Romano), per molti anni medico di famiglia in Garfagnana, consigliere provinciale e per diverse legislature sindaco del Comune di San Romano ed infine IV Memorial Mario Ghini.

Tale gara nazionale, inserita nella celebre XLVI Sagra dei maccheroni, ormai diventata un classico, è organizzata dall’Associazione Sportiva Sillicagnana presieduta da Matteo Satti, vicepresidente Quinto Rocchiccioli e segretarie Francesca Benigni e Anna Franchini, insieme alla Federazione ciclistica italiana e al Comune di San Romano.

Da parte dell’organizzatore responsabile della corsa Quinto Rocchiccioli e di tutti gli altri dirigenti dell’Asd Sillicagnana un ringraziamento a tutti, enti e persone, che hanno collaborato all’allestimento della manifestazione. Quest’anno la corsa di Sillicagnana avrà anche un respiro internazionale, con la presenza della formazione Veleka della Repubblica Ceca, allenata dall’ex professionista Roberto Petito. Gli iscritti sono 188. La partenza effettiva alle 14.30 da Villetta per poi dirigersi verso Gallicano dove verranno effettuati cinque giri di un circuito, per poi risalire verso l’alta Garfagnana e ridiscendere da Camporgiano-Poggio (dove sarà il Gran Premio della montagna), poi a Castelnuovo e risalita verso Sillicagnana con arrivo previsto intorno alle 17.30.

Le squadre partecipanti appartengono alla Toscana, Puglia, Campania, Sardegna, Lazio, Umbria, Emilia Romagna e Veneto. In gara ci sarà anche il vincitore della scorsa edizione, Saverio Russo di Maddaloni di Caserta (Cps Professional Team) che aveva vinto in volata davanti a Nicholas Staccioli e Alessio Cristalli (entrambi del Gs. Stabbia). Direttori della corsa sono Luigi Chicchi, Gioia Bertolaccini e Antonio Ghilardi.

Il Memorial Mariani verrà assegnato alla squadra del vincitore, il Memorial Bartali al vincitore della corsa e il Ghini al secondo classificato. Eccellente l’albo d’oro. Nel 2014 (allora Coppa Fiera di San Romano) primo Vincenzo Albanese, 2015 il garfagnino Filippo Mori, 2016 Gabriele Ninci, 2017 Federico Rossi, 2018 Guido Draghi, 2019 Lorenzo Germani, 2020 non disputato per la pandemia Covid, 2021 Raffaele Mosca, 2022 Saverio Russo, che sarà in gara anche quest’anno.

Dino Magistrelli