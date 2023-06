GP Parco Alpi Apuane, 3 Podi Assoluti e Diverse Vittorie di Categoria

Un secondo posto assoluto a Genova, alla “Correndo sotto le stelle“ con Carlo Pogliani. Un terzo posto assoluto con Dario Anaclerio a Montevarchi, ai campionati regionali Csi sui 5mila metri in pista. Terzo posto assoluto a Bolzano, alla “Cortina - Dobbiaco“ per Andrea Lucaci. Sono questi i tre podi assoluti che hanno impreziosito il fine settimana del GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde-Cetilar.

Ai suddetti risultati da aggiungere diverse vittorie di Categoria. A Massa, alla “Cronoscalata Massa-San Carlo“, vittoria di categoria per Francesco Frediani, secondo posto per Marco Sagramoni e Cristina Derocco, terzo posto per Fabrizio Santi. A Parma, all’Ultratrail Corniglio, si è distinto Simone Carlini; a Pordenone, al meeting in pista sui 5mila metri, buona prova per Francesco Nardone (7° assoluto).

A Firenze, alla “Chianti Classic Marathon“, buone prove di Andrea Meschi sulla distanza di 45 km. A Barberino del Mugello, alla “Corrilago“, secondo posto di categoria per Rocco Cupolo, terzo posto per Marco Osimanti e buone prove per Maurizio Pierotti (7° assoluto).

Infine a Carrara, al “GT8“, in evidenza Luca Linari, Cristina Montagnani, Roberto Formai, Domenica De Martis e Raffaele Zamberoni.

Dino Magistrelli