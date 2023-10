Gorgone: "Teniamo alta la concentrazione"

Piove sul bagnato alla Lucchese e non solo dal punto di vista atmosferico, ma soprattutto per quanto riguarda la situazione degli infortunati, che obbligano l’allenatore Gorgone a dover fare scelte obbligate in difesa. Prima di parlare del match di oggi pomeriggio al Romeo Neri contro il Rimini, fanalino di coda del girone, ma non per questo da prendere sottogamba, il tecnico rossonero ha fatto il punto della situazione.

"Tiritiello è fuori per un turno, De Maria potrebbe saltare le prossime due-tre partite, Sabbione spero di averlo a disposizione per la trasferta di Olbia, Benassai c’è, ma non è al meglio per quel problema all’inguine. Quello che è successo, tra infortunati e squalifiche, ci porta a dover schierare chi sta bene. Nel reparto difensivo siamo contati, ma dobbiamo fare di necessità virtù, come si dice. L’unico aspetto positivo è che queste situazioni permettono ad altri di stare sul pezzo, ma onestamente siamo in emergenza". "Ho chiesto ai ragazzi di non perdere l’entusiasmo - prosegue -, ma dobbiamo capire meglio i momenti delle gare. In queste ultime tre partite meritavamo di più rispetto a quello che abbiamo raccolto. Ci deve servire da lezione". Poi Gorgone ha aggiunto: "Ai ragazzi ho detto che dobbiamo guardare soprattutto le prestazioni. In queste otto gare non abbiamo subìto gli avversari, però abbiamo raccolto poco; è impensabile però che se giocassimo più coperti si realizzerebbe più di quanto fatto ora, ovvero che con meno occasioni in avanti si possa fare più punti, dobbiamo semmai essere più cinici. Siamo ottavi". "Non si può dire che fino ad oggi sia stato un percorso deludente. L’importante è mantenere alta la concentrazione, non perdere l’entusiasmo, né la voglia di provare a fare il risultato sempre. anche se non siamo nel gruppo delle prime. Sono più che mai convinto che chi prova a vincere, ha più possibilità di vincere. E’ ovvio che dobbiamo essere più concreti e cinici quado occorre".

Sull’avversario che nell’ultimo turno ha rialzato un po’ la testa fermando l’Ancona, il mister rossonero ha detto:"Se il Rimini è ultimo vuol dire che ha qualche problema, ma ha dei buoni giocatori per la categoria come Morra, Tofanari, Pietrangeli, Lamesta, con Ubaldi che cercherà di fare una bella figura contro la sua ex squadra, la Lucchese, per cui dobbiamo sgombrare subito il terreno dal credere che sarà facile, anzi. Al di là del gioco, non dobbiamo concedere niente. E’ necessaria la giusta determinazione. La partita è alla nostra portata, ma se vogliamo rimetterci in carreggiata dopo gli ultimi tre risultati, è necessario essere aggressivi, ma soprattutto concreti". Questa per concludere la probabile formazione rossonera di partenza, con la novità di Romero come terminale offensivo: Chiorra; Alagna, Merletti, Benassai, Visconti; Gucher, Tumbarello; Guadagni, Cangianello, Fedato; Romero. L’arbitro è Sacchi di Macerata. Palla al centro alle 18.30.

Emiliano Pellegrini