Gorgone soddisfatto: "Approccio giusto"

Il pareggio ha soddisfatto l’allenatore della Lucchese Gorgone:"Considerando che era la gara d’esordio in uno stadio che mi dicono pieno come non si era visto negli ultimi anni, sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, che si sono battuti al meglio contro un Perugia forte e ben strutturato. Nel computo finale di una gara che è stata anche bella e combattuta, la squadra ha costruito almeno 4-5 palle gol che con un pizzico di "cattiveria" in più avrebbero potuto produrre il gol. Anche il Perugia si è reso pericoloso in alcune circostanze e credo che alla fine il risultato sia stato onesto".

Meglio la Lucchese nel primo tempo, con Rizzo Pinna e Guadagni a seminare il panico nella difesa avversaria, meglio il Perugia nella ripresa. Ricostruzione della partita condivisa anche dal mister, che comunque ha apprezzato il lavoro della Pantera.

"Mi sembra una disamina giusta – ha aggiunto il trainer rossonero – non dobbiamo comunque dimenticare che abbiamo giocato con quattro "under" alcuni dei quali come Cangianello alla loro prima esperienza tra i professionisti. La squadra è stata aggressiva e coraggiosa come piace a me e come serve contro squadre più esperte ed organizzate. Siamo, insomma, sulla strada giusta. C’è la consapevolezza di giocare in un girone fortissimo. Se pensate che è salita la Reggiana, ma che sono arrivate Spal, Pescara, Perugia e la Juve B per rendersi conto che ogni domenica sarà una …battaglia, I ragazzi, comunque, hanno dimostrato di saper stare al pezzo".

Poi Gorgone ha ricordato che devono essere ancora inseriti giocatori del calibro di Tumbarello, Tiritiello, oltre a Sabbione, Magnaghi, Yaboah che sono arrivati solo da qualche giorno, per cui servirà il giusto tempo prima di vedere all’opera la Lucchese al gran completo. Per il momento, va bene così.

Emiliano Pellegrini