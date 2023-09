Gorgone e il rimpianto di quel rigore non concesso

Lucchese ancora imbattuta, ma sullo zero a zero finale contro un ostico Gubbio pesa quel fallo di mano in piena area di rigore da parte di un difensore umbro sul colpo di testa ravvicinato di Guadagani, che il modestissimo direttore di gara ha ignorato.

Bel primo tempo, ripresa a ritmi più bassi con le due squadre che alla fine hanno badato soprattutto a non prendere gol. Giusta soddisfazione nel dopo partita da parte del tecnico rossonero Gorgone (in foto Alcide nel post partita): "Abbiamo fatto un passo in avanti anche se ci sono ancora alcune cose da migliorare. Un pari con un piccolo rimpianto, perché il colpo di testa di Guadagni è stato salvato sulla linea di porta non dal portiere avversario, ma da un giocatore umbro con un tocco di mano. Abbiamo affrontato una squadra difficile e tosta come il Gubbio, che ha nell’intensità e nel pressing alto, le sue “armi“ migliori".

Su qualche errore nei disimpegni commessi dai suoi, il mister ha aggiunto: "Se provi a giocare in un certo modo, si sbaglia, l’errore ci sta, la qualità fa la differenza in tutte le categorie, ma la mia squadra ha dato l’anima. Con questo atteggiamento, questa consapevolezza possiamo dare fastidio a tutti nonostante siamo sotto alcune squadre".

Poi un accenno alle prestazioni di alcuni nuovi. " Sono contento - ha detto ancora Gorgone - di Magnaghi, anche se è ancora indietro, molto bene Djibril che ha un motore di una categoria diversa, bene anche Quirini e Visconti: prendiamo il punto e andiamo avanti. Ai punti meritavamo più noi, perché mi pare che Chiorra non sia mai stato seriamente impensierito. Con un pizzico di precisione in più e di fortuna potevamo vincere, il Gubbio è una squadra tosta, farà il suo campionato. E’ un bel punto, che ci permette intanto di rimanere imbattuti, anche se, ripeto, dobbiamo e possiamo fare ancora meglio".

