Golf: Pieroni trionfa al Super Masters del Golf Club Garfagnana

Si è svolta al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti la seconda prova del circuito Super Masters 2023, trofeo 4 Mori by Leo e Dania. Nella classifica Lordo a spiccare su tutti è stato nuovamente Federico Pieroni che con il risultato di 28 punti (+8) ha distanziato di un solo colpo il secondo classificato Maiko Piagentini che si è fermato a 27 punti (+9). In Prima Categoria netto si è aggiudicato la vittoria Thomas Kupfer grazie al punteggio di 35 colpi (+1), stesso risultato per il secondo classificato Maiko Piagentini che però si è visto sfumare la vittoria per un peggior punteggio sulle seconde nove buche. In Seconda Categoria netto vittoria per Daniele Fasano. Nel senior per Pierluigi Barsanti.

Dino Magistrelli