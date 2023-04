All’impianto del Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi si è svolto il primo torneo della stagione 2023, ossia il Trofeo Azienda Agricola Braccicorti che, come ogni anno, dà il via al campionato sociale che si sviluppa in dodici gare. Al termine i migliori otto giocatori si contenderanno il titolo di campione sociale e i vari campioni sociali delle categorie netto e speciali.

Nella classifica "Lordo" i risultati non sono stati i migliori visti negli ultimi anni, ma si sa che, all’inizio, si deve riprendere confidenza con il campo e il campo stesso deve ancora "trovare" la migliore condizione cui i golfisti garfagnini sono stati abituati negli anni passati.

Con il risultato di 62 colpi ha vinto questa classifica Federico Pieroni (foto) che inizia la stagione ripartendo dalla posizione con cui aveva concluso l’anno scorso. Nella classifica "Netto" di prima categoria ha prevalso Cristiano Garibaldi che, con 53 colpi, non ha lasciato scampo agli avversari. Secondo classificato Emanuel Valori con 55 colpi, terzo Moreno Dini con 56 colpi.

In Seconda categoria "Netto", invece, la lotta è stata più serrata con i primi due separati solo da un punto. Alla fine ha prevalso con un ottimo punteggio di 48 colpi Roberto Orsi che ha relegato in seconda posizione, anche lui con un punteggio di tutto rispetto, il suo "amico-rivale" Antonio Pancetti, con uno score con 49 colpi. Terzo Claudio Storai, con 52 colpi. Primo classificato nella categoria "Seniores" Pierluigi Barsanti, con 56 colpi; mentre si è aggiudicato il "nearest to the pin" alla buca "16" Stefano Toni, con 52 centimetri dall’asta.

D. Mag.