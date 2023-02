Gol con dedica speciale

Un vecchio adagio recita così: dalle stelle alle stalle… La Lucchese lo ha completamente rovesciato, perché nel giro di una settimana è passata dalle "stalle" – 1-3 contro la Recanatese – alle "stelle": 3-0 alla Vis Pesaro. Come sia stato possibile, lo abbiamo chiesto a Giovanni Bruzzaniti che con il gol messo a segno ai marchigiani (con dedica speciale al nonno che compiva 71 anni, ndr), non solo ha sbloccato il punteggio, ma è diventato il capocannoniere della squadra con 5 reti, scavalcando Bianchimamo e Mastalli fermi a quota quattro.

"E’ successo - dichiara l’attaccante esterno rossonero - che ci sta, dopo 27 giornate di incappare nella classica partita-no, dove commetti anche gli errori più banali, dove ti va tutto storto. A noi è successo proprio quello, che contro la Recanatese abbiamo sbagliato le cose più semplici e siamo stati severamente puniti facendoci fare una brutta figura di fronte ai nostri tifosi. Ma come era successo dopo Fermo che è stato il primo “incidente“ di percorso nel nostro campionato, quando battemmo in casa il Cesena, ci siamo subito risollevati ed abbiamo conquistato una bella e convincente vittoria, restituendo il sorriso alla società e ai tifosi".

La scelta di Maraia di giocare con due esterni veloci e… fastidiosi come Rizzo Pinna e Bruzzaniti e di schierare Panico di fatto attaccante centrale, lasciando in panchina tutti e tre i centravanti di ruolo, è stata sicuramente una scelta azzeccata e necessaria. Ma il successo contro la Vis che era in serie positiva da sette giornate, è servito anche a rientrare a pieno titolo in zona play-off.

"E’ vero - aggiunge l’ex del Crotone - abbiamo recuperato due punti a Rimini, Fiorenzuola e Siena, tre al Pontedera. L’alternanza di posizioni è tipica di questa zona, dove basta un passo falso per ritrovarsi fuori, come basta un successo per essere di nuovo dentro. Questa è la conferma che c’è grande equilibrio tra le squadre che sono dietro le prime cinque della classifica".

Ora sarebbe bello poter dare un seguito importante al 3 a 0 alla squadra di Brevi, andando a vincere a Montevarchi contro l’ultima della classe.

"Senza stare a guardare la classifica del Montevarchi - afferma ancora Bruzzaniti - noi come sempre abbiamo fatto in trasferta, giocheremo per ottenere il miglior risultato possibile. E’ evidente che servirà la massima concentrazione e quella carica agonistica che abbiamo messo domenica, quando volevamo a tutti i costi lasciarsi alle spalle la Recanatese".

Parliamo un po’ del campionato di Bruzzaniti. Il massimo dei gol segnati è stato a Ghezzano con due reti. Ora sono già cinque. E’ contento così?

"Assolutamente no - dice il ventitreenne attaccante calabrese - sarebbe assurdo accontentarsi. E’ vero che la classifica dei marcatori non è una mia priorità, ma dal momento che sono arrivato a cinque, non capisco perché mi debba fermare. Il mio obiettivo è quello di migliorarmi partita dopo partita e soprattutto di essere di aiuto alla squadra. Perché prima di tutto viene la Lucchese e ciascuno di noi dovrà farsi trovare pronto, nel caso venga chiamato in causa. Siamo un bel gruppo, numericamente importante, ma in questo campionato così equilibrato e complicato, c’è bisogno di tutti".

Emiliano Pellegrini