Girone "A": Ghivizzano promosso in "Seconda" Girone "B": play-off, per ora non scatta la forbice

E’ il Ghivizzano che fa festa ed ottiene il lasciapassare per la Seconda categoria. Al "Nardini" di Castelnuovo la formazione di Venturelli batte 3 a 2 il Piazza "55" che, per il secondo anno consecutivo, non riesce ad imporsi in una finale play-off; e a poco sono serviti i gol di Alessandro Cassettai e di Alessio Malatesta. I gol della vittoria per il Ghivizzano – che raggiunge, così, i Diavoli Neri Gorfigliano in "Seconda" – portano la firma di Rigali, Della Croce e Remaschi.

Nel girone "B", invece, si è giocata la terz’ultima giornata, con il Massarosa capolista che prova l’allungo sullo Sporting Camaiore. Questi i risultati e i gol: Sant’Alessio - Angelo Bellani 0-1 (Nocerino), Stiava - San Lorenzo 2-4 (Contini, Mamauda, Polloni, tripletta di Della Mora), Filettole - Atletico Marginone 1-2 ( Romiti, Diop, Castelli), Calcistica Popolare Trebesto - Vorno 0-4 (Mazzai, Tiberio su rigore, Bertuccelli, Frateschi su rigore), Massarosa - Spianate 5-1 (Gandinni, Kistha, Carmassi, D’Agliano, Bartoli, Volpe), Valfreddana - Pieve San Paolo 1-2 (Giannecchini, autogol di Galli).

La classifica: Massarosa 63; Sporting Camaiore, Pieve San Paolo 59; Vorno 49; Valfreddana 47; Bargecchia, Atletico Viareggio 45; San Lorenzo 41; Spianate 38; Stiava 29; Calcistica Popolare Trebesto 18; Angelo Bellani 17; Sant’Alessio 16; Filettole 12; Atletico Marginone 10.

Alessia Lombardi