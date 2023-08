Girma Castelli e Nicole Nesti vincono la XIV edizione di Lago di Vagli-Campocatino

Girma Castelli dell’Orecchiella in campo maschile e Nicole Nesti del Sansone Team tra le donne hanno vinto la XIV edizione della gara di corsa in montagna Lago di Vagli – Campocatino, 12° Memorial dottor Umberto Poggi, IV Memorial Annibale Giovannini. L’ormai tradizionale appuntamento estivo con la corsa in parte sulle sponde del Lago di Vagli ha registrato una buona partecipazione di atleti ed atlete provenienti da tutta la Toscana, con presenze anche da fuori regione. Dopo Castelli, sul podio maschile Emanuele Scotti (Atletica Camaiore) e Claudio Grazioli (Asd team). Tra le donne dopo Nesti, si sono classificate Elena Bertolotti Elena e Nina Gulino (Atletica Castello). Nella categorie Lady vittoria per Odette Ciabatti (Orecchiella) e Nella categoria Veterani uomini, dominio di Daniele Rossi (Orecchiella).