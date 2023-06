Girardi stupisce ai nazionali Uisp Secondo nei 400 e primo negli 800

Esordio col botto per Filippo Girardi ai Campionati Italiani Uisp di Campi Bisenzio andati in scena quest’ultimo weekend di Giugno. L’alfiere del GsLucchese Promotech, prima, ha conquistato il secondio posto (arrendendosi di soli 11 centesimi di secondo al forte Fabio Luccioletti, dell’Asd Pistoia Atletica) nei 400 metri siglando il suo record personale in 49”23.

Poi Girardi ha stupito tutti scendendo di nuovo in campo per la prova degli 800 metri, dominando dal primo all’ultimo metro la gara con il ragguardevole tempo di 1’52”99 e regolando Leonardo Mazzoni (Atletica Calenzano, 1’58’’00) ed Emanuel Daniel Ghergut (Atletica Calenzano, 1’58’88)

Il pupillo di Ida Nicolini, la leggendaria professoressa di Pisa preparatrice di moltissimi campioni della pista, ha così conquistato il suo primo titolo italiano Uisp. Adesso per il neo laureando alla magistrale in Fisica alla Normale di Pisa si prospettano altri impegni agonistici importanti, fra cui, a breve, i campionati Italiani Universitari.

Possiamo ben dire che questo ragazzo rappresenta appieno la locuzione latina, “mens sana in corpore sano”.