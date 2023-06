Giovanissimi in semifinale

Una spettacolare doppietta. Dopo gli Juniores Nazionali, qualificati ai quarti di finale tricolori e che oggi conosceranno i loro avversari, anche i Giovanissimi vincono per 2-1 sul terreno di gioco del Forlì la terza gara del triangolare della fase a gironi e accedono alle semifinali per lo scudetto. Gli amaranto erano obbligati a vincere la partita perché sfavoriti dalla differenza reti: il Tau all’esordio, infatti, aveva vinto 2-0 con l’Ospedaletti, mentre i romagnoli avevano un +3 con il successo per 4-1 in Liguria. Ora gli amaranto sono attesi da un triangolare di semifinale con sfide domani, domenica 18 e venerdì 23. Finalissima in programma il 28 giugno. E ci sono anche gli Allievi Elite che scalpitano per un posto al sole: con la vittoria per 4-0 sul Rivasamba strappano il Pass per le Final Six. Anche qui sorteggi per conoscere le avversarie.

Tempo di finali all’Academy Cup con Pisa e Pontedera. Per il terzo posto se la vedranno invece Margine Coperta e Academy Arezzo. Verso la conclusione anche il Memorial Luciano Birindelli con la Carrarese che batte Margine Coperta e si qualifica alle semifinali, dove troverà il Tau Calcio. Nell’altra semifinale avremo Pisa-Sporting Cecina.

Ma. Ste.