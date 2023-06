Giovanissimi alla Florence Cup

La Scuola Calcio Élite dell’Us Castelnuovo promuove un open day rosa per tutte le bimbe e ragazze che vogliono avvicinarsi e anche riavvicinarsi al calcio. Primo appuntamento domani alle 16.30 allo stadio “Toti“ a Gallicano, con i propri tecnici abilitati Uefa e le atlete delle squadre femminili gialloblu. Per informazioni, Flavio Stefani (349.7579812) o Flavio Bechelli (328.3530625). "Aspettiamo tante ragazze con le loro famiglie, senza impegno - spiegano Bechelli e Stefani - per un pomeriggio di divertimento, condivisione e sport, totalmente gratuito".

Intanto, sempre in ambito giovanile, la squadra dei Giovanissimi, nati nel 2008, guidati dagli allenatori Domenico Toni e Giacomo Nincheri, a Firenze, si sono ben comportati negli incontri con i pari età, al torneo internazionale Florence Cup. Sono stati tre giorni importanti per i ragazzini, le loro famiglie e per i colori gialloblu. Infine il programma di affiliazione tecnica, esclusivo di zona, della società gialloblu con l’Empoli Fc non si ferma mai e questa volta ha visto protagonisti i preparatori dei portieri negli impianti del centro sportivo di Petroio in provincia di Siena, con Mauro Marchisio e tutto lo staff empolese della società del presidente Fabrizio Corsi. Un intero pomeriggio in campo dedicato a proposte e confronto a 360° dedicato ai portieri dalla Scuola Calcio, Settore giovanile e prima squadra, dagli otto anni fino ai grandi, nell’ambito del percorso “tra i pali e non solo“.

Dino Magistrelli