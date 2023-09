Giornata di festa per la regata sul lago di Gramolazzo

Francesco Colotto del Circolo velico La Spezia, categoria Juniores, è stato il vincitore assoluto della regata, disputata sulle placide acque del lago artificiale di Gramolazzo, in alta Garfagnana, in comune di Minucciano, valida come trofeo “Baldi-Garzetti-Nardini“, promosso e organizzato dal Circolo della Vela di Marina di Massa, presieduto da Franco Dazzi, segretario Gian Luca Duranti e direttore sportivo Dario Caroti, con l’importante sponsorizzazione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Bvlg) e in collaborazione con amministrazione comunale di Minucciano e le associazioni velistiche della costa ligure-apuo-versiliese.

In campo femminile il premio è andato ad Anna Potenti, 9 anni, del Circolo velico Torre del Lago Puccini. Anna Potenti si è aggiudicata anche la barca messa in palio dagli organizzatori e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Bvlg), sponsor della manifestazione, rappresentata nell’occasione dal vicepresidente per la Garfagnana della Bvlg Pietro Salatti. Il trofeo “Baldi-Garzetti-Nardini“ si è svolto in due prove, disputate con il vento di circa 6-8 nodi. Questi gli ordini di arrivo per categorie nella classe Optimist.

Tra gli Juniores, dopo il vincitore assoluto Francesco Colotto del Circolo velico La Spezia, al secondo posto si è classificato Tommaso Vaccarone del Circolo velico La Spezia e al terzo posto Andrea Bontempi del Club nautico Marina di Carrara. Nella categoria Cadetti ha vinto Anna Potenti del Circolo velico Torre del Lago Puccini davanti a Francesco Verteschi e a Leonardo Cenni, ambedue del Club velico Marina di Massa.

Ben 19 sono stati i giovanissimi, maschi e femmine, con le loro barche Optimist, con i loro istruttori e applauditi dai genitori, che si sono confrontati sulle acque del lago di Gramolazzo. Da parte degli appassionati della vela un grazie al vicepresidente Pietro Salatti, al Comune di Minucciano con il consigliere delegato Francesco Pierotti, al presidente della seconda zona Andrea Leonardi, al presidente del comitato Franco Dazzi, al presidente del club velico Marina di Massa Sandro Mercatali e a tutti i circoli velici partecipanti, per la bella giornata di divertimento e di sport.

"Abbiamo rivalorizzato questa manifestazione velistica che ha anche una lunga tradizione sul lago di Gramolazzo - spiega il vicepresidente zona Garfagnana della Bvlg, Pietro Salatti - per incrementare il turismo lacustre in Garfagnana e valorizzare e utilizzare al meglio le splendide acque del lago di Gramolazzo e tutte le sponde dotate di un circuito pedonale per buone passeggiate. Da parte della Bvlg una dimostrazione di attenzione verso i bisogni e la valorizzazione economico-turistica del territorio".

Dino Magistrelli