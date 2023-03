Ginnastica ritmica

Al "Palapicchi" di Rosignano Solvay si è svolta la prima prova del campionato FGI "Silver" categorie LD-LE. In pedana Gaia Nigido nella "LE A3" è prima al corpo libero, prima alla fune e si classifica al terzo posto sulla somma dei due attrezzi. Victoria Bazhenova, in "LD A3", è prima al nastro e alle clavette e si classifica quarta nell’all around, in un’agguerritissima categoria. Infine Sara Bagneschi soffre il passaggio di categoria ed è ottava nell’all around, ma si classifica terza alla fune.

Soddisfatta per la loro prestazione, la tecnica Alice Martinelli è fiduciosa, visti i miglioramenti, per i prossimi impegni nella fase nazionale.

A Piombino si è svolta la seconda prova del campionato "Uisp" di Prima categoria: la Ritmica Girasole era presente con ben 13 ginnaste, capitanate dalla coach Chiara Conforti. La classifica regionale vede, fra le girasoline, Sofia Braconi (foto) laurearsi campionessa regionale alla fune e terza al cerchio. Sono vice-campionesse Martina Duchetti e Luiza Gjergi, entranbe alla palla. Terzo posto per Beatrice Gemignani al corpo libero e Lavinia Arduini alla palla ed ancora Luiza Gjergi al corpo Libero. Tutte si sono qualificate al campionato nazionale Uisp 2023, in programma dal 31 maggio prossimo a Cesena. Nella categoria Junior brillano anche: Elisa Tucci, sul podio e seconda alle clavette e quarta al cerchio, Beatrice Gemignani, terza al corpo libero e ottava alla palla e Marina Tahiri, quinta al corpo libero e tredicesima alla palla. Nella categoria Allieve conferma per Luiza Gjergj, quinta alla palla e medaglia di bronzo al corpo libero.