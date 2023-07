Giannini e Petronelli con il GhiviBorgo

Nuovi ingressi nella squadra del GhiviBorgo, che milita nel campionato di serie D: la società continua a muoversi sul mercato estivo. "Arriva infatti un’altra “freccia“ mancina per l’attacco di mister Lelli - si legge in una nota della società - . Stiamo parlando di Mario Giannini, calciatore classe 2001, che ha giocato proprio contro il Ghiviborgo due anni fa con la maglia della Sammaurese, dove ha collezionato nell’arco della stagione ben 33 presenze e 6 reti. Nella stagione da poco conclusa, Mario ha indossato le divise di Unione Clodiense e Mezzolara. La Società Ghiviborgo VdS comunica inoltre di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Lorenzo Petronelli, esterno offensivo di piede destro classe 2003. Dopo il settore giovanile diviso tra Fiorentina e Juventus, negli ultimi anni ha militato nelle due importanti piazze di Livorno e Prato".