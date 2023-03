Gialloblu, ultima trasferta contro il fanalino di coda

Ultima trasferta stagionale per i gialloblu dell’allenatore Riccardo Contadini a Capezzano Pianore contro l’ultima in classifica ormai virtualmente retrocessa. Infatti i versiliesi hanno un distacco di sei punti dal Lampo e dovrebbero vincere le due restanti gare, mentre il Lampo dovrebbe fare il contrario, tra cui perdere in casa lo scontro diretto nell’ultima giornata proprio con la formazione allenata da Riccardo Coli. Poi negli scontri diretti il Capezzano avrebbe la meglio, già vincitore per 3-1 all’andata. Il Castelnuovo, dopo il pari interno con il Casalguidi, ha ormai perso la fiducia nella zona play-off. Di positivo nel girone di ritorno resta la valorizzazione del giovane attaccante Gabriele Maggi, arrivato a gennaio e già autore di 4 reti in 10 gare. Bonaldi sarà assente per squalifica.

Dino Magistrelli