Ghiviborgo vuole il tris con il Follonica Gavorrano

Non c’è due senza tre: dopo gli "scalpi" di Poggibonsi e Pianese, il Ghiviborgo cerca il risultato pieno con un’altra formazione d’alta classifica, il Follonica Gavorranno, attuale terza forza del campionato. I maremmani sono avversario difficilissimo, in serie positiva e reduce dal successo sulla Sangiovannese, il terzo consecutivo, che conferma l’ottimo stato di forma della compagine biancorossoazzurra (curiosamente, gli stessi colori sociali dei colchoneros).

Morale alto in casa Ghivi; il blitz di Piancastagnaio ha fatto aumentare fiducia e autostima ed ha confermato la crescita dei ragazzi di Maccarone (foto), nonostante le assenze ed uno schieramento molto giovane che sarà confermato in buona parte anche contro un antagonista pericoloso e strutturato che salirà in Media Valle del Serchio alla ricerca di una prestigioso poker di vittorie. Ghiviborgo, però, pronto e preparato, con trainer e staff tecnico che hanno studiato bene le caratteriste dell’ avversario, con allenamenti intensi e mirati.

"Big Mac" recupera, inoltre, due pedine importanti: il laterale difensivo Rotunno ed il centrale Del Dotto che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica. Recuperi fondamentali che consentono maggiori alternative. Di conseguenza prevista qualche variazione nell’ "undici" iniziale, con qualche accorgimento, ma con la conferma dell’ormai collaudato "4-3-3": Antonini (2004) fra i pali; in difesa: Mukaj (2002) a destra, Seminara a sinistra, Videtta e Del Dotto (2002) coppia centrale; a centrocampo: il 2003 Campani in cabina di regia, supportato da Bachini (2002) sul centro-destra e Nottoli sul centro-sinistra; in avanti: Zini (o Mata) sulla fascia destra, Bongiorni a sinsitra, Tiganj centravanti. In corsa per una maglia da titolare anche Rotunno, Della Pina e Sgherri: staremo a vedere. Si gioca alle 14,30; prevista una buona cornice di pubblico al "Carraia", soprattutto se le condizioni meteo saranno buone.

Flavio Berlingacci